Poliisin selvityksen mukaan Mynämäellä lapsen päälle ajanut kuorma-auton kuljettaja ei toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
Lounais-Suomen poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan viime syksynä Mynämäellä Varsinais-Suomessa tapahtuneesta onnettomuudesta. Risteysonnettomuudessa menehtyi pieni lapsi.
Onnettomuus tapahtui lokakuussa 2025 Mynämäen keskustan tuntumassa, Jussilantien ja Keskustien risteyksessä.
Polkupyörällä liikkunut lapsi jäi kuorma-auton alle, kun auto kääntyi hänen eteensä. Lapsi kuoli onnettomuuspaikalla.
Asia siirtyy syyteharkintaan
Lounais-Suomen poliisilaitos epäilee kuorma-auton kuljettajaa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuolemantuottamuksesta.
Esitutkinnan alussa poliisi tutkii asiaa epäiltynä törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena.
– Nimike muuttui, koska esitutkinnan aikana ei tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella kuljettaja olisi toiminnallaan osoittanut tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta, vaikka seuraukset olivatkin vakavat, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Järvenpää Lounais-Suomen poliisilaitokselta kommentoi tiedotteessa.
Asia siirtyy syyteharkintaan. Poliisi ei tiedota asiasta enempää.