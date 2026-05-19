Pirkanmaan käräjäoikeus on hylännyt pääosin syytteet Pirkkalan viime heinäkuisesta skuuttiturmasta.

Onnettomuus sattui, kun saman sähköpotkulaudan kyydissä olleet tytöt ja henkilöauto törmäsivät suojatiellä. Skuuttia ohjannut 15-vuotias tyttö kuoli törmäyksessä saamiinsa vammoihin sairaalassa.

Syyttäjä vaati 45-vuotiaalle autoilijalle rangaistusta kuolemantuottamuksesta, vammantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Käräjäoikeus luki miehen syyksi ainoastaan liikenneturvallisuuden vaarantamisen ja tuomitsi hänet 40 päiväsakon rangaistukseen.

Kuljettaja kiisti syytteet. Hänen mukaansa tilanne oli niin yllättävä, että hän ei ehtinyt jarruttaa lainkaan ennen törmäystä.