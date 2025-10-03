Vaikka kuorma-autonkuljettaja on liikenteessä muita ylempänä, ei läheskään kaikkialle näe.
Pieni lapsi menehtyi liikenneonnettomuudessa Mynämäellä perjantaina 3. lokakuuta.
Kuorma-auton kuljettaja oli ajanut Jussilantietä ja kääntynyt oikealle Keskustielle Mynämäen keskustan tuntumassa.
– Kuorma-auton kääntyessä polkupyörällä liikkunut pieni lapsi jäi ajoneuvon alle ja menehtyi onnettomuuspaikalle, poliisi kertoo tiedotteessa.
Näkymättömiä paikkoja
MTV Uutisten toimittaja testasi vuonna 2020, miten hyvin kuorma-auton kuljettaja näkee jalankulkijan, ja millainen näkyvyys kuorma-auton hytistä todellisuudessa on.
Kuorma-autonkuljettajana kymmeniä vuosia vuotta toiminut Jan Ingman on kohdannut uransa aikana useita vaarallisia tilanteita kuolleiden kulmien takia.
Varsinkin kuorma-auton lähellä olevat alueet ovat kuskille haastavia paikkoja nähdä.
Katso yllä olevalta videolta, mitkä paikat ovat kuljettajan silmiltä piilossa.