Pieni lapsi menehtyi liikenneonnettomuudessa Mynämäellä perjantaina.
Kuorma-auton kuljettaja oli ajanut Jussilantietä ja kääntynyt oikealle Keskustielle Mynämäen keskustan tuntumassa hieman puolenpäivän jälkeen perjantaina.
– Kuorma-auton kääntyessä polkupyörällä liikkunut pieni lapsi jäi ajoneuvon alle ja menehtyi onnettomuuspaikalle, poliisi kertoo tiedotteessa.
Lounais-Suomen poliisi sai ilmoituksen onnettomuudesta 12.20. Tehtävä onnettomuuspaikalla on yhä kesken, ja poliisi selvittää tapahtumien kulkua.
Kuorma-auton kuljettajaa epäillään alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä kuolemantuottamuksesta.