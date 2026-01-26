Lapsi jäi linja-auton alle risteyksessä Tampereella, poliisi kertoo.
Tampereella sattui maanantaiaamuna liikenneonnettomuus, jossa alaikäinen lapsi jäi linja-auton alle. Poliisin mukaan turma sattui Tammelan Puistokatu 36 kohdalla kello 8.46. Jalan kulkenut lapsi oli poliisin mukaan jäänyt linja-auton alle liikennevalo-ohjatussa risteyksessä. Ensi tietojen mukaan lapsi ei loukkaantunut vakavasti.
Poliisi jatkaa tapahtuman selvittämistä, apunaan silminnäkijöiden lausunnot ja valvontakameroiden kuva. Jalankulkija sai tapahtumapaikalla ensihoitoa. Lapsi oli tajuissaan, kun hänet kuljetettiin jatkotutkimuksiin.