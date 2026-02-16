Onnettomuus ei ole aiheuttanut vakavia loukkaantumisia.
Turun Kehätiellä on tapahtunut 12 auton liikenneonnettomuus, kertoo poliisi.
Pitkäsaarenkadun liittymän kohdalla tapahtunut onnettomuus ei ole aiheuttanut vakavia loukkaantumisia.
Poliisi epäilee onnettomuussuman alkaneen, kun yksi auto oli osunut kaiteeseen. Törmäyksen seurauksena kaide taipui vastaantulijoiden puolelle, mistä seurasi lisää törmäyksiä.
Onnettomuus vaikuttaa liikenteeseen molempiin suuntiin.
Poliisi sai tiedon onnettomuudesta ennen aamukahdeksaa.