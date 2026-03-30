Etelä-Karjalaan voi kulkeutua tuulen mukana savuhaittoja Venäjän öljysatamien tulipalojen takia, kertoo Lappeenrannan kaupunki tiedotteessa.
Itärajalle voi kulkeutua savuhaittoja Venäjältä tämän maanantai-illan ja tiistaiaamun välisenä aikana.
Kääntyvän tuulen mahdollisesti mukanaan tuoma savu ja savunhaju voi näkyä myös kohonneina pienhiukkaspitoisuuksina, joissa voi olla ajallista ja paikallista vaihtelua.
Ukrainan venäläiseen Ust-Lugan öljysatamaan tekemien lennokki-iskujen sytyttämän tulipalon savupilvi näkyi 28. maaliskuuta horistontissa Suomen lahden toisella puolella, Haminan seudulla otetussa ilmakuvassa.Julius Jansson / Lehtikuva
Tiedotteen mukaan savuhaittojen esiintymisen pitäisi päättyä keskiviikkona, kun ilmavirtaukset ja tuulet muuttavat taas suuntaansa.
Lappeenrannan, Joutsenon ja Imatran alueiden ilmanlaatua voi seurata reaaliaikaisesti EK-ilmanlaatu -verkkosivulta.