Yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan ei löytynyt ratkaisua perjantain sovittelussa. Valtakunnansovittelija kertoo X-viestipalvelussa, että ratkaisua hierotaan sovittelijan toimistossa jälleen maanantaina.
Viime viikolla valtakunnansovittelija toi pöytään sovintoehdotuksen, mutta Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sekä työnantajaa edustava Hyvinvointiala Hali hylkäsivät sovun.
JHL:ää lukuun ottamatta työntekijäosapuolet olisivat hyväksyneet ehdotuksen.
JHL uhkaa uudella lakolla yksityisellä sosiaalipalvelualalla maaliskuun alussa. Työriidan työntekijäjärjestöillä oli tällä viikolla kolmipäiväinen lakko.