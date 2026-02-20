Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, sekä Hyvinvointiala Hali ry hylkäsivät sovintoehdotuksen viime viikolla.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työriidan sovittelu jatkuu tänään. Takana on kolmen päivän lakko Attendon, Esperi Caren ja Mehiläisen tietyissä yksiköissä Pohjois-Suomessa sekä lastensuojelualalla.



Viime viikolla valtakunnansovittelija toi pöytään sovintoehdotuksen, mutta Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sekä työnantajaa edustava Hyvinvointiala Hali ry hylkäsivät sovun.



JHL:ää lukuun ottamatta työntekijäosapuolet olisivat hyväksyneet ehdotuksen.