26-vuotias jalkapalloilija Santeri Haarala palasi vasta viime viikolla takaisin ruotsalaisseura Djurgårdenin harjoituksiin. Haarala kommentoi Tulosruudulle sairastamaansa sydänlihastulehdusta, joka piti hänet sivussa pelikentiltä peräti puoli vuotta.
Haaralalla on takanaan henkisesti haastava jakso. Ennen sairastumistaan hän nousi mukaan Huuhkajiin, mutta maajoukkuedebyytti on edelleen tekemättä.
Nyt aurinko paistaa jälleen. Sydänlihastulehdus piti laiturin kuitenkin kuukausia levossa.
– Se otti neljä kuukautta. Itse selvisin sillä, olen kuullut paljon pahempiakin tarinoita, hän sanoo Tulosruudulle.
Nyt riveihin palannut Haarala tavoittelee paikkaa Jani Honkavaaran valmentamasta Djurgårdenista.
– Voi olla iloinen, että saa terveenä pelata, hän sanoo tyytyväisenä.
