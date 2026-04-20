Ville Peltonen ei jatka ensi kaudella sveitsiläisen Geneve-Servetten valmennuksessa. Seura kertoi asiasta maanantaina. Samassa yhteydessä poistuvat myös Peltosen suomalaiset apuvalmentajat Pekka Kangasalusta ja Samuel Tilkanen.
Peltonen johdatti joukkueen jatkoon puolivälieräsarjasta Lausannea vastaan voitoin 4–3, mutta välierissä tuli Fribourgia vastaan noutaja voitoin 1–4.
Runkosarjassa kolmanneksi joukkonsa vienyt Peltonen aloitti kauden apuvalmentajana, mutta nousi lokakuussa päävalmentajaksi Yorick Treillen potkujen jälkeen.
Seuran uutena päävalmentajana aloittaa ruotsalainen Sam Hallam, jonka ensi kauden sopimus julkaistiin jo aiemmin.
Suomalaisista joukkueessa tällä kaudella pelasivat Vili Saarijärvi, Sakari Manninen, Markus Granlund ja Jesse Puljujärvi.