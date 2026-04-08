Tampereen Ilves saa hyviä uutisia KalPaa vastaan pelattavan viidennen puolivälieräottelun alla, kun pitkään sivussa ollut Olli Palola on toipunut pelikuntoon.

38-vuotias Palola loukkaantui 7. tammikuuta Sportia vastaan pelatussa ottelussa.

Nyt Palola palaa kolmen kuukauden tauon jälkeen tositoimiin, kun hän hyökkää joukkueensa kolmosketjussa yhdessä Teemu Enbergin ja Erik Borgin kanssa.

Palolalle ktilaa kokoonpanossa tekee Samuli Ratinen.

Palola teki 24 runkosarjassa ottelussa 14 (7+7) pistettä.

Ilves tekee otteluun myös toisen ison peliliikkeen, sillä tshekkivahti Dominik Pavlat ottaa tähän asti ottelusarjassa torjuneen Mantas Armalisin paikan aloittavana maalivahtina.

KalPa ei tee omaan kokoonpanoonsa lainkaan muutoksia.

SaiPan osalta edellisessä pelissä ikävästä loukkaantunut Santeri Airola on sivussa. Hänen tilalleen kokoonpanoon nousee Vertti Svensk, joka pelaa illan ottelussa 7. puolustajana.

1:57