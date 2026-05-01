Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötila voi nousta jopa kahteenkymmeneen asteeseen.
Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan tänään on luvassa laajalti aurinkoista ja tavanomaista lämpimämpää säätä.
Maan etelä- ja keskiosissa lämpötila voi nousta jopa kahdenkymmenen asteen lukemiin. Mittariin voi napsahtaa kuluvan vuoden toistaiseksi korkein lämpötila.
Edellinen korkein lukema mitattiin huhtikuun puolessavälissä, jolloin Ylivieskan lentokentällä mitattiin lähes 19 astetta.
Katso video: Havis Amandan patsas Helsingin Kauppatorilla sai valkolakin perinteisin menoin vappuaattona.
Vappupäivän kuiva sää suosii keväisiä piknikkejä.
Maastopalovaroitus on kuitenkin voimassa laajalti, joten avotulen tekeminen, kuten kertakäyttögrillin käyttö, on monin paikoin kielletty.