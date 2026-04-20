Huuhkajat-pelaaja kävi syöpätutkimuksissa: "Jalkapallo ei ole ollut ykkössijalla" Adam Ståhl lokakuussa 2025. 2025 DeFodi Images Julkaistu 20.04.2026 15:24 JAAKKO SERVO Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen puolustaja Adam Ståhl, 31, on ollut helmikuusta lähtien sivussa pelikentiltä. Nyt hän on palannut Djurgårdenin harjoitusvahvuuteen. Ruotsin

Allsvenskanissa

Djurgårdenia

edustava

Ståhl on

käynyt

virusperäisen

tartunnan

vuoksi

jopa

syöpätutkimuksissa

.

– Kyseessä on kehossa oleva virus, joka on vaikuttanut tasapainoon ja aina aivoihin asti. Hetken aikaa en päässyt edes sängystä ylös. Minulla oli jatkuvasti huimausta ja päänsärkyä, suomalais-ruotsalainen Ståhl kertoo ruotsalaismedialle.

Ståhl nimitettiin Djurgårdenin kapteeniksi kauden alla. 31-vuotiaan puolustajan viimeisin peli on helmikuun lopun Ruotsin cupin ottelu. Falkenbergin voittoon päättyneessä ottelussa Ståhl pelasi vielä täydet 90 minuuttia. Tämän jälkeen hän on ollut poissa.

– Viime ajat ovat olleet todella rankkoja. Olimme huolissamme, että se (virus) olisi ollut jotain paljon pahempaa. Ensisijainen asia on ollut terveydestäni huolehtiminen, eikä jalkapallo ole ollut ykkössijalla, Ståhl kertoo.

Myös perhe on ollut huolissaan Ståhlin epätietoisesta tilanteesta.

– Vaimo on ollut hermostunut ja peloissaan. Hänen on täytynyt ottaa enemmän vastuuta kotona tyttäremme kanssa.

Djurgården on Ruotsin pääsarjassa seitsemäntenä, kun takana on kolme ottelua. Joukkue kohtaa seuraavassa ottelussaan Elfsborgin, mutta Ståhl ei ole tuolloin vielä pelaavassa kokoonpanossa.

Joukkueen tavoitteena on saada kapteeninsa mukaan ensi sunnuntain paikallisotteluun Hammarbyta vastaan.

Ståhl on edustanut Huuhkajia syyskuusta 2024 lähtien. A-maajoukkueessa hän on pelannut seitsemässä ottelussa.

Jani Honkavaaran valmentama Djurgården kärsi kauden avaustappionsa Allsvenskanissa viime perjantaina, kun joukkue hävisi Malmölle 0–1. Djurgårdenia edustavat myös suomalaispelaajat Miro Tenho, Matias Siltanen ja Santeri Haarala.