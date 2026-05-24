Saudi-Arabia on ollut yksi maista, joka joutui sodan ristituleen Yhdysvaltojen ja Israelin käynnistettyä hyökkäykset Iraniin.
Sota Lähi-idässä varjostaa muslimien huomenna alkavaa pyhiinvaellusta.
Saudi-Arabian viranomaisten mukaan kuluneen viikon aikana yli miljoona pyhiinvaeltajaa oli saapunut maahan osallistuakseen maanantaina alkavalle monipäiväiselle pyhiinvaellukselle.
Saudi-Arabia on ollut yksi maista, joka joutui sodan ristituleen Yhdysvaltojen ja Israelin käynnistettyä hyökkäykset Iraniin helmikuun lopussa.
Iranilaismedian mukaan sodan takia vain noin 30 000 iranilaista, eli melkein kolmasosa odotetuista pyhiinvaeltajista Iranista, on päässyt matkustamaan Saudi-Arabiaan.