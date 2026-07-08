Näyttelijä Sanna Stellan kertoo Instagramissa, että häneltä leikattiin valtava kasvain.
Näyttelijä Sanna Stellan kertoo Instagramissa, että häneltä löydettiin kasvain. Stellan joutui kesäkuun alussa päivystykseen kovien vatsakipujen takia.
– Sitten kaikki mullistui. Mun sisältä löytyi valtava kasvain, hän kirjoittaa.
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Stellan kertoo joutuneensa olemaan sairaalassa lähes viikon, kunnes pääsi kotiin valmistautumaan leikkaukseen.
– On ollut karseeta ja hirveetä. Myös uuvuttavaa ja ankeaa. Sattunut on paljon.
Kasvain leikattiin kesäkuun lopussa. Stellan kertoo saaneensa sairaalassa ensiluokkaista hoitoa. Sairaanhoitajien lämpö oli kannatellut häntä silloin, kun pelotti.
– Mainio kirurgi sanoi, että nyt on kaikki paha pois. Nyt keskitytään toipumaan isosta leikkauksesta ja sitten elämä jatkuu niinkuin ennenkin.