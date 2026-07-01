Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä arvioi, että Lähi-idässä ollaan siirtymässä "uuden normaalin" aikaan, jossa epävakaus voi jatkua vuosia.
Iranin ja Yhdysvaltojen sopimasta 60 päivän tulitauosta on kulunut jo kolmannes, mutta rauhanneuvottelut eivät ole edenneet.
Samalla Libanonin tilanne pysyy epävakaana, ja Hormuzinsalmen meriliikenne on ajautunut uuteen, pitkäkestoiseen epävarmuuteen.
Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä uskoo, että sota Lähi-idässä voi jatkua vuosia.
– Ollaan uuden normaalin edessä. Lähi-itä tulee säilymään epävakaana, hän toteaa.
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Iran pelaa vahvoilla korteilla
Mäkelän mukaan Iran on taitava neuvottelija, joka ei kiirehdi lopullista ratkaisua.
Yhdysvaltojen ja Iranin solmiman aiesopimuksen ensimmäinen ehto on sotatoimien päättyminen kaikilla rintamilla myös Libanonissa.
Israel ei ole siihen kuitenkaan suostunut, mikä antaa Iranille mahdollisuuden vedota sopimuksen rikkomiseen.
– Tämä on tavallaan sellainen kiristyskohde Iranilla.
Mäkelän mukaan Iran pitää itsellään myös oikeuden iskeä aluksiin, jotka sen tulkinnan mukaan liikkuvat väärillä meriväylillä Hormuzinsalmessa.
– He yrittävät pitää sen (iskut) sen alapuolella, ettei tilanne eskaloidu uudestaan laajamittaiseksi sodaksi, Mäkelä toteaa.