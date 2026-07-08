Viranomaiset tutkivat miehen mahdollisia muita uhreja.

Berliinissä tuomioistuin on antanut tuomion saksalaisen sarjamurhaajalääkärin tapauksessa. 41-vuotias mies tuomittiin elinkautiseen vankeustuomioon 15 ihmisen murhasta vuosina 2021–2024.



Kaikki uhrit olivat parantumattomasti tai henkeä uhkaavasti sairaita ja lääkärin potilaita palliatiivisessa hoidossa. Murha-ase oli kuolettava annos lääkkeitä.



Uhreista 12 oli naisia ja 3 miehiä. Uhrien iät vaihtelivat 25:stä 94:ään vuoteen.



Lääkäri otettiin kiinni vuonna 2024. Uhreja epäillään olevan lukuisia lisää, ja asiaan liittyviä tutkintoja on käynnissä.