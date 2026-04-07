Läheisyyskoreografien käyttö on yleistynyt Suomessa parina viime vuotena teatteri- ja oopperaproduktioissa varmistamaan turvallisemman työskentelyn esimerkiksi läheisyyttä vaativissa kohtauksissa.
– Siinä puhutaan painon siirroista koskettamisen eri tasoista, kuten katsekontaktista, hengityksestä ja rytmistä, sanoo läheisyyskoreografi Johanna Elovaara.
Elovaaran mukaan kohtauksiin luodaan koreografia.
– Se kohtaus on hyvin tekninen, joten kaikki tietävät, mitä siinä tapahtuu, millä tavalla ja mihin kosketetaan. Lisäksi sovitaan etukäteen, miten ja kuinka kauan kosketetaan. Tämä luo turvallisen kehityksen.
Metoo-liike toi läheisyyskoreografit ensin elokuva- ja tv-alalle.
Koreografiaa käytetään aiheiden perusteella tai jos näyttelijä kokee, että sitä tarvitaan.
– Jos tarinassa on läheisyyttä, kuten koskettamista, suutelemista tai seksiä. Rankoissa aiheissa ja lääketieteellisissä aiheissa, luettelee Elovaara.