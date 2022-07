Mikä ihmeen häveliäisyyspussi? Asiantuntijat kertovat, miksi elokuvien seksikohtaukset näyttävät niin aidoilta

New York Post uutisoi TikTokissa viraaliksi nousseesta seksiasiantuntijasta. Jessica Steinrock kertoo työstään elokuvien ja tv-sarjojen seksikohtausten asiantuntijana TikTokissa @intimacycoordinator-tilillään. Naisen tehtävänä on varmistaa, että kuumiksi ja intiimeiksi käyvissä kuvauksissa kaikilla on turvallinen ja hyvä olla.

TikTok-videoillaan Steinrock myös esittelee erilaisia seksikohtausten kuvauksissa käytettäviä kikkoja ja vastailee seuraajiaan askarruttaviin kysymyksiin.

Yksi yleisimmistä kysymyksistä tuntuu olevan se, kuinka kummassa näyttelijät onnistuvat pitämään kiinni omasta intiimiydestään, vaikka ruudulla näyttäisikin, ettei tällä ole päällä rihman kiertämää.

Steinrockin mukaan alastomuuden illuusion takana näyttelijöillä on esimerkiksi teippiä, joka piilottaa nännit ja muut strategiset kohdat, naruttomat stringit ja jopa ihonvärinen falloksen näköinen pussukka, jota hän myöhemmin kutsuu häveliäisyyspussiksi.

Häveliäisyyspussi peittämässä

Häveliäisyyspussi kiinnitetään ihoon liimalla ja sitä käyttävät näyttelijät, joilla on penis. Moni Steinrockin seuraaja pohtii videon kommenttikentässä sitä, voiko pieni kangaspussukka estää näyttelijää saamasta erektiota kesken kohtauksen.

– Mutta entä jos joku näyttelijä innostuu kesken kohtauksen liikaa? eräs Steinrockin seuraaja kysyi.

Steinrockin mukaan kuvauksissa on lukuisia eri vaihtoehtoja, joilla on mahdollista estää näyttelijää kokemasta ei-toivottuja tuntemuksia kesken kohtauksen. Toisella videolla Steinrock kertoo, kuinka ihmisen aivot eivät aina pysty erottamaan sitä, mikä on aitoa ja mikä on näyttelemistä. Sen takia on aina se mahdollisuus, että kesken kuumien kohtausten näyttelijät saattavat esimerkiksi saada erektion.

– Niin kuitenkin tapahtuu harvemmin kuin kuvittelette, hän toteaa videolla.

Yleensä tilanne kuumien kohtausten taustalla ei ole alkuunkaan niin kuuma kuin miltä lopputulos ruudulla tai valkokankaalla näyttää. Kaiken lisäksi näyttelijöiden käyttämät teipit ja häveliäisyyspussit ovat aikamoisia tunnelmantappajia, Steinrock muistuttaa.

Turvallinen tila kuvauksissa

Monet Steinrockin seuraajat haluavat tarkempia tietoja siitä, kuinka elokuvien ja tv-sarjojen tekijät onnistuvat luomaan aidontuntuisia seksikohtauksia.

– Sinä siis kerrot minulle, että 365 päivää ja Fifty Shades of Grey eivät sisällä aitoja kohtauksia, eräs hämmästynyt lukija tiedustelee kommenteissa.

– Jep, minä kerron teille, että Euphoria sai minut todella hämmentyneeksi, kirjoitti eräs toinen.

– Luulin, että he oikeasti tekivät sitä, kirjoitti kolmas hämmentynyt.

Steinrockin TikTok-sivu on täynnä vastauksia ihmisten hämmentyneisiin kysymyksiin ja tiedusteluihin valkokankaiden seksikohtauksista ja Steinrockin työstä seksikohtausten asiantuntijana.

Steinrock kertoo, että yksi tärkeimmistä vastuista hänen työssään on varmistaa, että kaikki, mitä kuvauksissa tapahtuu, on näyttelijöille ok. On hänen velvollisuutensa varmistaa, että kohtauksissa ei tapahdu mitään, mikä menee näyttelijöiden mukavuusrajojen yli. Kaikki on ennalta sovittua, harjoiteltua ja tehdään yhteisymmärryksessä.

Insider haastatteli toista asiantuntijaa, joka paljasti, että näyttelijät ottavat yleensä tauon rauhoittuakseen, jos tilanne eskaloituu liikaa kesken kuvausten.

– Pahinta, mitä siinä kohtaa voisi tehdä, olisi kummastella tai tehdä siitä joku iso juttu, asiantuntija David Thackery kertoo Insiderille.

Tekopenis valtasi valkokankaat

Seksikohtauksissa käytetään myös proteeseja. Tekogenitaalit voivat näyttää niin aidoilta, että täysin alastomalta vaikuttava nakupellekin saattaa todellisuudessa olla pelkkää meikin avulla luotua silmänlumetta. Tällöin näyttelijät voivat pitää kiinni häveliäisyydestään, vaikka heidän sukukalleuksiaan kuvattaisiinkin kohtauksissa.

– Moni näyttelijä kokee olonsa ainakin hivenen mukavammaksi, kun he saavat käyttää kohtauksissa proteeseja. Silloin heitä ei pyydetä näyttämään omia sukuelimiään, asiantuntija Amanda Blumenthal kertoo Thrillistin haastattelussa.

– Se on kuin osa rooliasua eli osa näyteltyä hahmoa. Se et ole sinä itse, hän huomauttaa.

Hollywoodissa on viime aikoina nähty monia proteesipeniksiä. Elokuvamaskeeraaja Jason Collins on jopa todennut vuoden 2021 olleen, "the year of the penis", eli peniksen vuosi. Normaalisti Collinsin Autonomous FX -nimiseltä yritykseltä tilataan Greyn Anatomiaan ja Blade Runner -tyylisiin projekteihin lavasteita ja erikoismaskeerauksia. Hän kuitenkin arvioi tehneensä viimeisen 18 kuukauden aikana eri produktioihin ainakin 15 penisproteesia.