Manchester Unitedin uudeksi päävalmentajaksi on nousemassa seuran entinen pitkäaikainen keskikenttäpelaaja Michael Carrick, uutisoi siirtotoimittaja Fabrizio Romano.
Romanon mukaan Carrick on hyväksynyt Unitedin tarjoamat sopimusehdot ja hyppää Unitedin peräsimeen loppukauden mittaisella sopimuksella. Carrick korvaa penkin päässä väliaikaisesti ohjaksia pidelleen Darren Fletcherin.
Carrick pelasi Unitedin keskikentällä vuodet 2006–2018 ja on pelaajauransa jälkeen valmentanut Manchester Unitedissa sekä Mestaruussarjassa pelaavassa Middlesbrough’ssa, jossa toimi päävalmentajana lokakuusta 2022 viime kesään asti.
United on pelannut kaksi ottelua ilman voittoa sen jälkeen, kun seura antoi potkut portugalilaiskäskijä Ruben Amorimille. Viime viikonloppuna Fletcherin alaisuudessa se hävisi Englannin cupissa Brightonille.
Valioliigassa United on sijalla seitsemän. Ensi lauantaina se isännöi Manchester Cityä paikallisottelussa.