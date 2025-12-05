Donald Trumpille jaettiin kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan toimesta rauhanpalkinto ensi vuoden MM-kisojen lohkoarvonnan yhteydessä. Samalla Trumpilta nähtiin irvokas tempaus.

Jo aiemmin spekuloitiin tiedoilla, että Trump tulee olemaan Fifan uuden rauhanpalkinnon ensimmäinen saaja, mikä sai runsaasti kritiikkiä ympäri maailman. Itse palkintoseremoniassa nähtiin eriskummallinen hetki.

Trump oli lavalla Fifa-pomo Gianni Infantinon ja rauhanpalkinnon kanssa, kun vielä lisäksi tälle tuotiin erikseen mitali. Trump pyyhkäisi nopeasti mitalin itselleen ja ripusti sen kaulaansa.

Temppu keräsi paljon huomiota sosiaalisessa mediassa, joissa pilkattiin Trumpia ja todettiin, että Trump pääsi antamaan itselleen mitalin.

Katso tilanne pääkuvan videolta.