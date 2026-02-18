Suomalaisista merkeistä tunnustusta saivat isokyröläinen Kyrö ja lahtelainen Teerenpeli.
Suomalaisten viskitislaamojen tuotteita on arvioitu kultamitaliluokkaan kansainvälisessä World Whiskies Awards -kilpailussa Britanniassa.
Kyrön viskeistä kultamitaleilla palkittiin kaksi eri tuotetta, suomalaisesta rukiista valmistetut mallasviskit. Kumpikin palkittiin ruisviskien kategoriassa.
Teerenpeli sai puolestaan kultaa uusimmalla, keväällä kotimaan markkinoilla julkaistavalla viskillään. Viski palkittiin kilpailun single malt -kategoriassa.
– Palkinnot ovat ehdottomasti suuri ylpeydenaihe, Kyrön päätislaaja Kalle Valkonen sanoo tiedotteessa.
– Nyt ansaitut tunnustukset vahvistavat suomalaisten tislaamoiden asemaa kansainvälisillä markkinoilla, Teerenpelin toimitusjohtaja Anssi Pyysing puolestaan kommentoi menestystä tiedotteessa.
World Whiskies -kilpailu kokoaa vuosittain yhteen alan johtavat asiantuntijat arvioimaan viskejä sokkomaisteluissa eri kategorioissa.