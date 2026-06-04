Harri Heliövaara nousee tenniksen miesten nelinpelin maailmanlistan kärkeen ensi viikolla, kun hän voitti parinsa Henry Pattenin kanssa Ranskan avointen välieräottelun.
Ensi kertaa turnauksen semifinaalissa otellut Heliövaara–Patten kaatoi ranskalaiskaksikon Pierre-Hugues Herbert–Quentin Halys erin 6–3, 6–4. Heliövaara–Patten on kisan kakkossijoitettu pari.
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Tänään 37-vuotissynttäreitään juhliva Heliövaara nousee voiton myötä tenniksen miesten nelinpelin maailmanlistan kärkeen yhdessä Pattenin kanssa ensi maanantaina päivittyvällä listalla.
Aiemmin vastaavaan on yltänyt yksi suomalaismies. Henri Kontinen kävi ykkösenä kahteen otteeseen vuonna 2017.
Loppuottelussa suomalais-brittiläinen pari kohtaa voittajan ottelusta Marcel Granollers/Horacio Zeballos–Simone Bolelli/Andrea Vavassori. Granollers ja Zeballos ovat turnauksen ykkössijoitetut.