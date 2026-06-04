Herttuatar Meghan jakoi suloisia kuvia Lilibetistä.

Herttuatar Meghanin ja prinssi Harryn Lilibet-tytär täyttää viisi vuotta 4. kesäkuuta. Juhlapäivän kunniaksi Meghan jakoi Instagram-seuraajilleen suloisen perheotoksen. Toisessa kuvassa Lilibet ihastelee kukkia.

– Unelmiemme tyttö. Hyvää 5-vuotissyntymäpäivää, Lili, hän kirjoittaa otosten yhteydessä.

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Harry ja Meghan menivät naimisiin vuoden 2018 toukokuussa ja vetäytyivät kuninkaallisista velvollisuuksistaan vajaat kaksi vuotta myöhemmin alkuvuodesta 2020. Pariskunta muutti Pohjois-Amerikkaan ja he asuvat tätä nykyä lastensa Archien, 6, ja Lilibetin kanssa Kalifornian Montecitossa.

Kuninkaallisen elämänsä taakse jätettyään Meghan ja Harry ovat tehneet erilaisia kaupallisia töitä. Pariskunta on tehnyt yhteistyötä muun muassa Netflixin sekä Spotifyn kanssa. Meghan lanseerasi myös oman lifestylebrändinsä As Ever.