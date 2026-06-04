Paikallisen mukaan onnettomuusristeys on "hyvin haastava".
Alle kouluikäinen lapsi kuoli keskiviikkoiltana, kun bussi törmäsi lapseen suojatiellä. Onnettomuus tapahtui Turun Varissuolla Littoistentien ja Karvataskunkadun risteyksessä.
MTV Uutisten avustaja Lassi Lähteenmäki kävi onnettomuuspaikalla. Alueella asuva Tero Viitanen totesi MTV:lle, että kyseinen risteys on hyvin haastava.
Turma tapahtui Turun Varissuolla, Littoistentien ja Karvataskunkadun risteyksessä.MTV Uutiset
Viitanen kertoo nähneensä ja kokeneensa läheltä piti -tilanteita kyseisellä alueella.
– Tämä on erittäin haasteellinen, koska tässä on etuajo-oikeus tuonne Littoisiin ja päinvastoin. Tähän pitäisi kiertoliittymä ehdottomasti saada.
Viitanen toivoo, että Karvataskunkadun risteykseen tulisi vähintäänkin liikennevalot, mieluiten kiertoliittymä.
– Se rauhoittaisi liikennettä joka suunnasta.
Turun Varissuolla asuva Tero Viitanen toteaa, että risteykseen pitäisi saada vähintään liikennevalot.MTV
Onnettomuudesta hän on suruissaan, mutta myös ihmeissään.
– Ei voi muuta kuin ihmetellä, miksi näin pääsee käymään.
Onnettomuuspaikalle oli tuotu eilisillan tapahtumien jälkeen kynttilöitä ja valkoisia ruusuja.