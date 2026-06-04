Jaff karkotettiin Irakiin joulukuussa.
Väkivalta- ja seksuaalirikoksista tuomittua Milan Jaffia syytetään törkeästä lapsenraiskauksesta. Asia ilmenee Helsingin käräjäoikeudessa toukokuussa vireille tulleista asioista.
Epäillyn rikoksen tekoaika on heinäkuu 2019 ja tekopaikka Helsinki.
Maahanmuuttovirasto peruutti viime vuonna Jaffin oleskeluluvan ja määräsi hänet karkotettavaksi Irakiin. Jaff valitti päätöksestä, mutta Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen eikä korkein hallinto-oikeus myöntänyt valituslupaa.
Iltalehden mukaan Jaff karkotettiin Irakiin yöllisellä palautuslennolla joulukuussa.
Uudesta syytteestä kertoivat aiemmin Iltalehti ja Ilta-Sanomat.