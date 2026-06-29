Venäjä on iskenyt jälleen tuhoisasti Dniproon.
Ainakin viiden ihmisen kerrotaan kuolleen Venäjän tekemässä ohjusiskussa Dnipron kaupunkiin Ukrainaan. Lisäksi yli 20 ihmisen kerrotaan haavoittuneen iskussa. Asiasta kertoo Dnipropetrovskin alueen kuvernööri.
Ukrainan poliisin mukaan Venäjän isku osui yksityiskäytössä olleeseen rakennukseen. Dnipron kaupunki sijaitsee Ukrainan keskiosassa.
Venäjä on iskenyt Dniproon useita kertoja yli neljä vuotta kestäneen sodan aikana. Yksi iskuista oli 3. kesäkuuta, josta juttumme kuva on peräisin.