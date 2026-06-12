Helsingissä sijaitsevaa Aleksei Navalnyin muistomerkkiä on yritetty turmella polttamalla.
Venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin muistomerkkiä Venäjän suurlähetystön kupeessa on vahingoitettu.
Muistomerkissä näkyy polttamisyrityksen jälkiä. Muistomerkki sijaitsee Helsingin Neitsytpuistossa.
Aleksei Navalnyin muistomerkkiä Helsingissä on turmeltu.
Muistomerkkihankkeen takana on voittoa tavoittelematon järjestö Initiative for Resistance and Dialogue. Järjestö kertoo, että se perustettiin vuonna 2024 vastarintaliikkeeksi presidentti Vladimir Putinin hallintoa vastaan.
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Järjestö toteaa muistomerkin kunnioittavan venäläistä poliitikkoa, joka uskoi muutoksen mahdollisuuteen Venäjällä ja taisteli omistautuneesti vapauden ja demokratian arvojen puolesta.
Muistomerkin keskeisenä elementtinä ovat punaiseksi maalatut penkin jalat, jotka symboloivat Aleksein sukunimen ensimmäistä kirjainta "Н". H-kirjain on Navalnyi-nimen ensimmäinen kirjain venäjän kielessä.
Venäjän hallintoa kritisoinut kuoli Siperiassa vankileirillä vuonna 2024. Hän suoritti 19 vuoden tuomiota ääriliikkeeksi määritellyn järjestönsä johtamisesta.