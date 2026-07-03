Tiibetiläinen aktivisti sytytti itsensä tuleen YK:n päämajan edessä.
Ihmisoikeusaktivistien mukaan Tiibetin itsenäisyyttä ajanut aktivisti on tehnyt polttoitsemurhan New Yorkissa YK:n päämajan edessä.
Tapahtuneesta kertovat muun muassa maanpaossa olevien tiibetiläisten Voice of Tibet -media sekä Suomalainen Tiibet-komitea, joka on ihmisoikeusyhdistys.
Uutistoimisto Reuters ja useat kansainväliset uutismediat kertovat miehen sytyttäneen itsensä tuleen YK:n päämajan edessä ja kuolleen myöhemmin saamiinsa vammoihin.
Suomalainen Tiibet-komitea kertoo tiedotteessa miehen olleen Logba Rangzen, joka vastusti Kiinan miehitystä Tiibetissä ja Kiinan uutta etnisen yhtenäisyyden lakia.
Tiibet-komitean mukaan Rangzen lähetti tapahtuman livenä Facebookissa.
Tiibet-komitea kertoo miehen paenneen Tiibetistä Intiaan 80-luvulla ja muuttaneen myöhemmin Yhdysvaltoihin.
Mies kuoli YK:n päämajan edustalla saamiinsa vammoihin.AOP
Etninen yhtenäisyyslaki voimaan tällä viikolla
Tiibet-komitean mukaan Rangzen vastusti Kiinan miehitystä Tiibetissä sekä uutta etnistä yhtenäisyyslakia, joka astui voimaan keskiviikkona, heinäkuun 1. päivä.
Laki sallii Kiinan kohdistaa toimia myös ulkomailla asuviin henkilöihin.
Uutistoimisto Reuters kertoo, että lain on tarkoitus luoda yhtenäisyyttä, sosiaalista sopusointua ja "yhteistä kansallista identiteettiä" maan 56 etnisen ryhmän keskuuteen. Näihin ryhmiin kuuluvat muun muassa tiibetiläiset ja uiguurit.
Uutistoimisto Reutersin mukaan New Yorkin poliisi kertoo saaneensa hälytyksen YK:n päämajalle viime yönä Suomen aikaa. Mies oli pahoin palanut poliisin saapuessa paikalle. Hänet vietiin sairaalaan, jossa hänen todettiin kuolleen.
Poliisi ei kertonut miehen henkilöllisyyttä eikä kertonut mahdollisia motiiveja teolle.