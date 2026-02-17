Britannia, Ruotsi, Ranska, Saksa ja Hollanti sanoivat viikonloppuna, että Venäjä oli myrkyttänyt oppositiopoliitikko Navalnyin harvinaisella sammakkoperäisellä myrkyllä.
Asiantuntijoiden mukaan venäläisen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin murhaamiseen väitetysti käytetty sammakkoperäinen myrkky oli todennäköisesti valmistettu laboratoriossa.
Britannia, Ruotsi, Ranska, Saksa ja Hollanti sanoivat viikonloppuna yhteislausunnossa, että vuonna 2024 vankeudessa kuollut Navalnyi myrkytettiin harvinaisella epibatidini-myrkyllä. Kyseistä myrkkyä esiintyy nuolimyrkkysammakoissa.
Nuolimyrkkysammakkoasiantuntijoiden mukaan kyseisiä sammakkoja on sinänsä helppo saada käsiinsä, niin luvanvaraisesti laillisin keinoin kuin laittomastikin.
Tästä huolimatta on todennäköistä, että käytetty myrkky oli synteettinen jäljitelmä. Tarvittavan myrkyn määrä ja sen keräämiseen liittyvät logistiset seikat tekevät synteettisistä aineista paljon helpomman vaihtoehdon.