Suomi yhtyy Hormuzinsalmen merenkulun vapautta tukevaan julkilausumaan, joka on laadittu Ranskan ja Britannian johdolla.



Tasavallan presidentin kanslia julkaisi tänään julkilausuman, jossa ilmaistaan vahva tuki konfliktin diplomaattiselle ratkaisulle neuvottelujen kautta.



Perjantaina Britannian ja Ranskan johtamassa videokokouksessa korostettiin myös päättäväisyyttä puolustaa kansainvälistä oikeutta sekä suojella taloudellista vakautta ja energiaturvallisuutta. Suomesta kokoukseen osallistui presidentti Alexander Stubb.