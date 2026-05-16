Suomessa koettiin poikkeuksellisen laaja ja näyttävä auringonlasku perjantai-iltana.
MTV Uutisten meteorologi Pekka Poudalle lähetettiin runsaasti kuvia eri puolilta maata tästä mykistävästä ilmiöstä.
– En ole varma, onko koskaan aiemmin nähty yhtä hienoja ja samalla näin laajalle levittäytyneitä auringonlaskuja, Pouta toteaa.
Kyseessä oli siis poikkeuksellisen vaikuttava näky, jonka erityispiirre oli sen laajuus. Upea auringonlasku oli havaittavissa lähes koko Suomessa.
– Auringonlaskuja nähdään joka vuosi, mutta että on koko maassa Lapista Etelä-Suomeen saakka näin hienot kuvatodisteet, sanoo Pouta.
Meteorologin mukaan ilmiön taustalla olivat ylä- ja keskipilvet, joiden alapuolelta aurinko pääsi paistamaan ja luomaan näyttävät värit taivaalle.
– Aivan älyttömän hieno, Pouta hehkuttaa.
Itärajalla vastaavaa näkymää ei kuitenkaan päästy ihailemaan, sillä paksu pilvipeite esti auringonlaskun näkymisen.