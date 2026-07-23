Tutkijoiden havainnot osoittavat, että miekkavalaat voivat käyttää voimakkaita törmäyksiä osana saalistusta.
Miekkavalaiden on ensimmäistä kertaa havaittu hajottavan jättimäisiä peitsimöhkäkaloja kappaleiksi törmäämällä niihin suurella nopeudella.
Kalifornianlahdella ja Tyynellämerellä vuosina 2024 ja 2025 kuvatuissa videoissa näkyy, kuinka miekkavalaat toimivat yhteistyössä saalistaessaan.
Videot yhteentörmäyksistä voit katsoa jutun alusta.
Katso myös: Ennennäkemätöntä kuvaa delfiinien ja miekkavalaiden yhteistyöstä: "Muuttaa täysin käsityksemme"
Yhdellä videolla miekkavalas pitää peitsimöhkäkalaa pyrstöstä kiinni samalla, kun toinen ui sitä kohti suurella nopeudella.
Juuri ennen törmäystä kala lasketaan vapaaksi, ja sen jälkeen toinen valas törmää saaliiseen voimalla, jolloin kala hajoaa kappaleiksi.
Törmäysten jälkeen nuoret miekkavalaat söivät vedessä ajelehtivia kalanpalasia, kun taas aikuiset yksilöt repivät kalan jäänteitä.
Havainnot julkaistiin Frontiers in Ethology -tiedelehdessä torstaina.
Miekkavalaat ovat merten huippupetoja. Täysikasvuinen koiras voi painaa lähes 10 tonnia.