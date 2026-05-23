Moukarinheittäjä Silja Kosonen käynnisti kesänsä Tammelan Tour de Hammer -kisassa huipputuloksella 76,40.
Viidennellä kierroksella syntynyt voittotulos on Kososen tilastohistorian kolmanneksi pisin heitto.
Eroa toiseksi sijoittuneeseen Pinja Kärhään kertyi yli kahdeksan metriä. Kososen kaikki heitot ylsivät yli 73 metrin ja avauskierroksella syntynyt toiseksi pisin heittokin oli mitaltaan 76,17.
Suomen ennätyksen haltija Krista Tervo ei ollut mukana lauantain kilpailussa.
Kososen ennätys on maaliskuussa 2025 Kyproksella viskattu 77,07.
Miesten kilpailussa voittoon heitti Henri Liipola tuloksella 75,88.