Kanadalainen näyttelijä Stewart McLean on kuollut 45-vuotiaana. Hänen jäänteet löydettiin perjantaina 22. toukokuuta noin viikko sen jälkeen, kun hänet ilmoitettiin kadonneeksi.

Tapausta tutkitaan useiden medioiden mukaan henkirikoksena.

McLean muistetaan erityisesti hänen rooleistaan Netflix-sarja Virgin Riverissä ja Arrow -sarjassa.

Näyttelijän jäänteet löydettiin Lions Bayn alueelta, joka sijaitsee Kanadassa noin puolen tunnin päässä Vancouverista.

People -lehden mukaan McLeanin jäännökset tunnistettiin päivää sen jälkeen, kun oli ilmoitettu, että kadonnut näyttelijä oli mahdollisesti henkirikoksen uhri.

McLean oli Peoplen mukaan nähty viimeksi kotonaan Lions Bayssa perjantaina 15. toukokuuta. Hänet ilmoitettiin kadonneeksi maanantaina 18. toukokuuta.

– Tutkinnan edetessä henkirikostutkijat keräävät ja analysoivat todistusaineistoa, tarkastelevat valvontakameroiden tallenteita ja tekevät kuulusteluja laatiakseen aikajanan McLeanin toiminnasta ennen 15. toukokuuta 2026, tapausta tutkiva tutkintaryhmä tiedotti CBS Newsin mukaan.

Suomessa aiheesta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.