Jalkapallon Veikkausliigaa johtava Inter kukisti liigalauantain avausottelussa Turun paikallisottelussa TPS:n 2–1.
Ottelun maalit nähtiin avauspuoliajalla. Interille osuivat Alie Conteh ja Jasse Tuominen, TPS:lle Lasse Ikonen.
Turun paikalliskamppailu oli Veikkausliigassa ensimmäinen sen jälkeen, kun TPS nousi viime kauden päätteeksi pääsarjaan. Ottelua oli saapunut seuraamaan peräti 8102 katsojaa.
Interin kannattajien iltapäivä päättyi juhlatunnelmissa.Str / Lehtikuva
Inter on voittanut neljä peräkkäistä liigaottelua, ja kauden kymmenestä ottelustaan se on hävinnyt vain yhden. Sillä on seitsemän pisteen sarjajohto KuPSiin, joka kohtaa tänään kotona FC Lahden.
Kaksi viimeisintä otteluaan hävinnyt TPS on sarjassa kuudentena.
Toisessa päädyssä elämöivät TPS:n kannattajat.Str / Lehtikuva