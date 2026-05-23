Antti Lindtman on valittu jatkamaan SDP:n puheenjohtajana puolueen tänään alkaneessa puoluekokouksessa.
Lindtmanilla ei ollut vastaehdokasta puolueen puheenjohtajaksi. Lindtman tuuletti rytmikkäästi taputtaneelle yleisölle.
– Rakkaat ystävät, hyvät toverit – täältä sitä taas tultiin, Lindtman avasi puheensa.
Hän kiitti saamastaan luottamuksesta.
SDP kokoustaa Tampereella, jossa se päättää poliittisesta ohjelmastaan tuleville vuosille.
Puolueen varapuheenjohtajavaali käydään sunnuntaina. Kolmen varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee viisi ehdokasta.