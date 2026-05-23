Suosittu Emily in Paris -sarja on tullut tiensä päähän. Darren Starin luoma sarja päättyy kuuden kauden jälkeen.
Sarjan keskiössä ovat Lily Collinsin näyttelemän amerikkalaisen Emilyn läpikäymät kommellukset Euroopassa.
Nyt Netflix ilmoitti Instagramissaan julkaisemalla videollaan, että tuleva kausi jää san viimeiseksi.
– Kuuden vuoden, useiden kaupunkien ja lukemattomien muistojen jälkeen viimeinen kausi on täällä – ja se ikimuistoiset hyvästit, videon yhteydessä kerrotaan.