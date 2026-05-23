Suosittu Emily in Paris -sarja päättyy Lily Collins esittää päähahmo Emilya Netflixin jättisuositussa Emily in Paris -sarjassa. Credit: FlixPix / Alamy Stock Photo Julkaistu 23.05.2026 18:04 Aino Haili aino.haili@mtv.fi Silja Välske silja.valske@mtv.fi Emily in Paris -sarja on tullut tiensä päähän. Suosittu Emily in Paris -sarja on tullut tiensä päähän. Darren Starin luoma sarja päättyy kuuden kauden jälkeen. Sarjan keskiössä ovat Lily Collinsin näyttelemän amerikkalaisen Emilyn läpikäymät kommellukset Euroopassa. Nyt Netflix ilmoitti Instagramissaan julkaisemalla videollaan, että tuleva kausi jää san viimeiseksi. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä. – Kuuden vuoden, useiden kaupunkien ja lukemattomien muistojen jälkeen viimeinen kausi on täällä – ja se ikimuistoiset hyvästit, videon yhteydessä kerrotaan. Lue myös: Tiesitkö? Tämä Emily in Paris -sarjan pari on yhdessä oikeasti Netflix

Aino Haili MTV Uutiset Aino Haili työskentelee MTV Uutisissa kulttuuri- ja viihdetoimittajana. Haili on erikoistunut muun muassa undergroundkulttuuriin, musiikki-, elokuva- ja kuninkaallisaiheisiin sekä ilmiöihin. Haili ottaa vastaan mielellään uutisvinkkejä viihteen ja kulttuurin saralta. Instagram: @ainohoi Silja Välske MTV Uutiset Silja Välske työskentelee MTV Uutisissa Viihde-osastolla.

Hän suunnittelee ja toteuttaa viihdemaailmaan ja tv-ohjelmiin liittyviä journalistisia sisältöjä.