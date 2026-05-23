Sofie muutti Suomeen Käärijän perässä: Haluan elää täällä loppuelämäni!

– Rakastan Suomessa asumista. Ja jos mahdollista, haluan elää täällä loppuelämäni. Jatkan suomen kielen opiskelua.

Sofie kertoo tulleensa katsomaan Käärijän keikkaa elokuussa 2023 ja rakastuneensa välittömästi Suomeen. Hän päätti tulla tekemään opiskeluidensa lopputyön Suomeen ja valmistuneensa kaksi päivää sitten Oulun yliopistosta.

– Istuin kotonani Englannissa ja katselin (Euroviisuja). Ajattelin, että pidän tästä ja haluan tätä lisää. Siitä se alkoi.

Veera toteaa, että odotukset ovat korkealla illan keikasta. Hän kertoo, että Käärijän fanittaminen keikkalippuineen ja fanipaitoineen on niellyt ainakin tuhat euroa.

Veera ja Ada kertovat fanittaneensa Käärijää muutaman vuoden. He toteavat fanittamisen saaneen alkunsa Käärijän energiasta.

– Hän on inspiroiva ja viihdyttävä. Halusin olla osa hullua juhlafiilistä.

– Päädyimme kummatkin Valkeakoskelle ja Tampereelle, ja nyt olemme parhaita ystäviä. En olisi koskaan tavannut häntä, jos en olisi mennyt Käärijän keikalle.