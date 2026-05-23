Käärijä esiintyy tänään Helsingissä Veikkaus Arenalla. Ennen keikkaa paikalle oli kerääntynyt jo runsaasti faneja.
MTV haastatteli Käärijän tämäniltaiselle keikalle saapuneita innokkaita faneja Helsingin Veikkaus Arenan edustalla.
Veera ja Ada kertovat fanittaneensa Käärijää muutaman vuoden. He toteavat fanittamisen saaneen alkunsa Käärijän energiasta.
Veera toteaa, että odotukset ovat korkealla illan keikasta. Hän kertoo, että Käärijän fanittaminen keikkalippuineen ja fanipaitoineen on niellyt ainakin tuhat euroa.
Kaksikko on jakanut paikalla olijoille sydämiä, jotka on tarkoitus nostaa ylös keikan aikana. Heidän mukaansa porukka on lähtenyt innolla mukaan tempaukseen.
"Olen tavannut parhaita ystäviäni Käärijän kautta"
Sofien mielestä Käärijässä kiinnostaa hauskuus ja leikkimielinen röyhkeys.
Sofie kertoo muuttaneensa Suomeen nähtyään Käärijän esityksen Euroviisuissa.
– Istuin kotonani Englannissa ja katselin (Euroviisuja). Ajattelin, että pidän tästä ja haluan tätä lisää. Siitä se alkoi.
Sofie kertoo tulleensa katsomaan Käärijän keikkaa elokuussa 2023 ja rakastuneensa välittömästi Suomeen. Hän päätti tulla tekemään opiskeluidensa lopputyön Suomeen ja valmistuneensa kaksi päivää sitten Oulun yliopistosta.
– Rakastan Suomessa asumista. Ja jos mahdollista, haluan elää täällä loppuelämäni. Jatkan suomen kielen opiskelua.
Sofien mielestä Käärijässä kiinnostaa hauskuus ja leikkimielinen röyhkeys.