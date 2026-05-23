Sveitsin MM-joukkueen kapteeni ja NHL-tähti Roman Josi oli lauantaina erityisen tehokas, kun huippupuolustaja takoi maalien välisellä ajalla mitattuna nykymuotoisten MM-kisojen historian nopeimman hattutempun.

Ensimmäisen kerran avauserässä ajassa 18.09 osunut Josi teki toisen maalinsa toisessa erässä 29 sekunnin jälkeen ja täydensi puhtaan hattutempun, kun toisen erän pelikellossa oli 2.54. Josi tarvitsi näin kolmeen maaliinsa neljä minuuttia ja 45 sekuntia.

Aiemmin ennätystä piti hallussaan Kanadan Shane Doan, joka oli tehnyt vuoden 2007 MM-kisoissa Valko-Venäjää vastaan hattutempun kuudessa minuutissa ja 35 sekunnissa. Tuolloin Doanin maalien lomassa kävi kihauttamassa myös Jonathan Toews.

Kaikki ottelunsa kisoissa voittanut Sveitsi johtaa Unkaria kahden erän jälkeen 7–0. Kisaisäntä pelaa tiistaina lohkovoitosta Suomea vastaan.

