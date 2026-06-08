Nato aloittaa Ramstein Flag 26 -lentotoimintaharjoituksen, joka ulottuu Suomesta aina Espanjaan saakka.

Nato aloittaa tänään 8. kesäkuuta Naton johtaman monikansallisen Ramstein Flag 26 -lentotoimintaharjoituksen, joka ulottuu Suomesta aina Espanjaan saakka.

Tavoitteena on harjoitella Naton ilmavoimien nopeaa toimintaa yhteisen puolustuksen osalta.

Suomen ilmavoimista harjoitukseen osallistuu 12 F/A-18 Hornet -hävittäjää ja noin 500 sotilasta. Kaikki Ilmavoimien joukko-osastot ovat mukana harjoituksessa.

Lapin, Karjalan ja Satakunnan lennostot sekä Ilmasotakoulu ovat mukana omalta osaltaan harjoituksessa.

Harjoituksen lentotoiminta suuntautuu tukikohdista Tampere-Jyväskylä-Kuopio-linjan pohjoispuolelle sekä Ruotsin ja Norjan pohjoisosiin.

Lentotoimintaa on 8.‒18. kesäkuuta päivittäin kello 9–18. Siinä ei käytetä kovia ammuksia, vaan ohjusten ja pommien laukaisut simuloidaan.

Mukana 18 Nato-maata ja yli 200 lentokonetta

Liittolaisten vastaanottaminen ja isäntämaatuki ovat keskeinen osa harjoitusta, sillä Suomeen saapuu toukokuun lopussa ja kesäkuun alussa yhteensä yli 50 lentokonetta ja noin 1 300 sotilasta liittolaismaista.

‒ Suomeen saapuvien saksalaisten, yhdysvaltalaisten, puolalaisten ja espanjalaisten lento-osastojen vastaanottaminen edellyttää meiltä vahvaa isäntämaatukea.

‒ Tervon varalaskupaikan käyttöönotto mahdollistaa myös Ilmavoimien liikkuvan taistelutavan harjoittelun yhdessä liittolaisten kanssa, kertoo harjoituksen Suomen osuuden johtajana toimiva Ilmavoimien operaatiopäällikkö, eversti .