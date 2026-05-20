Vuoden toistaiseksi korkein lämpö mitattiin tiistaina Kouvolassa. Lämpöaalto jää lyhyeksi, sillä sää on viilenemässä.
Eilen tiistaina mitattiin tämän vuoden tähän mennessä korkein lämpötila, kun lämpömittarit näyttivät Kouvolassa 29 astetta. Kouvolan lisäksi helleraja ylittyi 11 paikkakunnalla Itä-Suomessa.
Lämpimät säät jatkuvat vielä lähipäivinä, mutta viikonloppuna säässä tapahtuu käänne, ja toukokuun viimeisestä viikosta on tulossa selvästi keskimääräistä viileämpi, kertoo meteorologi Liisa Rintaniemi.
Helleraja ylittyy tänään itäisessä Suomessa, ennustaa Ilmatieteen laitos. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa jopa 30 asteen rajapyykki, ja alueelle on annettu hellevaroitus.
Pohjois-Karjalassa Ilmatieteen laitos varoittaa helteen lisäksi rajusta ukonilmasta ja sateista. Niistä varoitetaan myös Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, ja Pohjois-Savossa.
"Terassin ehtii öljytä"
Tähän asti tuuli on tullut etelästä ja tuonut meille helleilmaa, mutta jatkossa olemme lännestä saapuvien matalapaineiden reitillä. Matalapaineista huolimatta ensi viikolle osuu ajoittain myös poutaisia jaksoja.
– Terassin ehtii öljytä, mutta seuraavana päivänä tulee taas vesisade, Rintaniemi sanoo.
Pyhäjärvellä ukonilma herätti Piia Vilppolan varhain keskiviikkoaamuna.Piia Vilppola