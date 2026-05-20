Pohjois-Karjalassa Ilmatieteen laitos varoittaa helteen lisäksi rajusta ukonilmasta ja sateista. Niistä varoitetaan myös Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, ja Pohjois-Savossa.

Lämpimät säät jatkuvat vielä lähipäivinä, mutta viikonloppuna säässä tapahtuu käänne, ja toukokuun viimeisestä viikosta on tulossa selvästi keskimääräistä viileämpi, kertoo meteorologi Liisa Rintaniemi .

Epävakaisen ensi viikon jälkeen sää voi alkaa jälleen lämmetä. Helleaaltoa ei kuitenkaan näy juhannukseen asti ulottuvassa kuukausiennusteessa, mutta juhannusviikolle on nähtävissä pieni keskimääräistä lämpimämpi signaali.

– Neljännellä viikolla signaali yleensä vähän heikkenee tämän neliviikkoisen ennusteen edetessä. Ehkä tuossa on kuitenkin ajatus, että sää voisi sitten uudelleen lähteä lämpenemään ja muuttua vähän keskimääräistä lämpimämmäksi kesäsääksi kesäkuun mittaan, Rintaniemi pohtii.