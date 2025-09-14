"Stevelle" koristeltu kakku sulatti sydämet somessa.

Jo 15 miljoonaa katsojaa on nähnyt Steven syntymäpäiväkakun.

Amerikkalaisnainen nouti työtoverilleen tarkoitettua herkkua Giant Eagle -leipomosta, kun tilauksen hänelle ojentanut työntekijä sanoi epäilyttävät sanat.

– Nuori tiskin takana sanoi "anteeksi, tein parhaani", nimettömänä Todaylle haastattelun antanut tiktokkaaja kuvasi videonsa ohessa.

Anteeksipyynnölle löytyi pian syy. Videolla tiktokkaaja esittelee kakun, jossa lukee hyvin hataralla käsialalla "paljon onnea Steve".

"Söpöin asia, jonka koskaan olen nähnyt"

Kakku maksoi 30 dollaria eli noin 17 euroa. Somessa se keräsi sympatiat puolelleen.

– Jos Steve ei tykkää tästä kakusta, me emme tykkää Stevestä, kommenteissa todettiin.

– Kaveri onnistui paremmin kuin minä olisin onnistunut, toinen kommentoija sanoo.

Steve-kakku. Jos julkaisu ei näy, katso se täällä.

– Siis anteeksi vaan, mutta tuo on söpöin asia, jonka koskaan olen nähnyt, kolmas sanoo.

– Hän yritti, se riittää, neljäs kehuu.

Sympatiat työntekijälle

Myös Steve piti kakustaan, ja se oli päivän puheenaihe toimistolla.

– Omg, olen ollut tämä nuori: ei koulutusta, ei harjoituksia, käskettiin vain tehdä. Olin kauhuissani, TikTok-kommentoija muistelee.

Kansa intoutui myös jakamaan samanlaisia kakkutarinoita, joista monet liittyivät nimenomaan Giant Eagleen. Moni päätyikin uskomaan, ettei kyseistä työntekijää ollut koulutettu koristelemaan kakkuja.

– Olen varma, että tuo nuori jätettiin sinne ihan yksin, jolloin hänen oli pakko tehdä työ, jota hän ei koskaan ole tehnyt, kommenteissa surkutellaan.

Kakun ostaja kertoi haastattelussa uskovansa samaan teoriaan.

– Heidät palkataan yhteen työhön, ja paiskataan sitten toisenlaiseen tilanteeseen, jossa täytyykin koristella kakku. Mutta asiakas ei aina ole ymmärtäväinen kuten minä. Eikä se [tilanne] ole työntekijän vika, hän kuvasi.

Näin yritys kommentoi

Giant Eaglen edustaja kiitteli Steve-kakun hankkijaa hyvästä asenteesta ja pahoitteli tapahtunutta.

– Arvostamme leipomotyöntekijäämme, joka otti aloitteen omiin käsiinsä ja yritti parhaansa tehdäkseen ikimuistoisen syntymäpäiväviestin Stevelle, yhtiö kuvasi Todaylle.

Yhtiö lupasi tarkastella koulutusmetodejaan, jotta kaikki työntekijät saisivat tarpeellista opetusta kakkujen saralla.

Lähteet: Today, Tiktok/@k_bug68o