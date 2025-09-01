Korukauppias katosi kuin tuhka tuuleen – huijasi lähes 200 miljoonaa

Julkkisten suosiman koruliikkeen perustaja on huijannut Britanniassa miljoonia puntia lavastetuilla asiakkailla ja väärennetyillä tilinpäätöksillä. Keplottelija on yhä vapaalla jalalla, eivätkä viranomaiset ole edes aloittaneet tutkintaa asiassa.

Kaikki alkoi näyttävistä lupauksista. Espanjalaissyntyinen Vashi Dominguez, 47, tarjosi asiakkailleen mahdollisuuden suunnitella omat korunsa ja seurata niiden valmistusta paikan päällä – edulliseen hintaan.

Koruliikkeen ovi kävi, ja sijoittajat kiinnostuivat toiminnasta.

Kulissien takana tilanne oli kuitenkin toinen, Britannian yleisradioyhtiön BBC:n Panorama -ohjelma paljastaa.

Dominguezin toiminta oli nimittäin ainakin osaksi teatteria. Hän oli esimerkiksi ohjeistanut koruliikkeensä työntekijöitä esittämään asiakkaita ja kultaseppiä, jotta sijoittajat saataisiin uskomaan liiketoiminnan menestykseen.

Romahdus tuli lopulta vuonna 2023. Se jätti jälkeensä 170 miljoonan punnan, eli lähes 200 miljoonan euron velat.

Sijoittajat menettivät kaiken, kun Dominguezin lupaama 157 miljoonan punnan timanttivarasto osoittautui vain noin 100 000 punnan arvoiseksi.

Tällä hetkellä Dominguez on teillä tietymättömillä, eivätkä Britannian poliisi tai vakavien talousrikosten yksikkö (SFO) ole edes ryhtyneet tutkimaan tapausta.

Patsasteli televisiossa kristallimunan myyjänä

Osa Dominguezin taktiikkaa oli rikkaiden liehittely, BBC kertoo.

Vuonna 2014 hän esiintyi muun muassa televisiokanava ITV:n This Morning -ohjelmassa, jossa hän väitti myyvänsä viiden miljoonan punnan arvoista kristallimunaa kanadalaiselle miljardöörille.

Vuoteen 2017 mennessä Dominguez oli muuttunut jo valtakunnalliseksi brändiksi, jolla oli liikkeitä Lontoossa, Birminghamissa ja Manchesterissa.

Vashi Dominguez esiintyi brittikanava ITV:n This Morning -ohjelman haastattelussa vuonna 2014./All Over Press

Lavastettu kiire ja väärennetyt tilinpäätökset

Vuonna 2021 Dominguez avasi uuden lippulaivamyymälän Lontoon Covent Gardeniin. Vaikka liike oli näyttävä, työntekijät alkoivat epäillä jotain olevan pielessä.

Näin muun muassa siksi, että myymälässä kävi vain muutama asiakas päivässä, vaikka se sijaitsi yhdellä Lontoon vilkkaimmista paikoista.

Entinen gemmologi kertoo BBC:lle, että asiakkaille myytiin pienempiä tai huonompilaatuisia timantteja kuin mistä he olivat maksaneet.

Suurin huijaus tapahtui tilinpäätöksissä. Vuoden 2021 myyntiluvuiksi ilmoitettiin yli 100 miljoonaa puntaa, mutta sisäiset asiakirjat paljastavat todellisen luvun olleen vain viisi miljoonaa.

Huijari lensi Dubaihin ja katosi

Kun konkurssi iski, sijoittajat luulivat rahojensa olevan turvassa, koska timanttivarasto oli heille lähetetyn arvion mukaan 157 miljoonan punnan arvoinen. Todellisuudessa se oli vain murto-osa siitä.

Tilinpäätökset oli allekirjoittanut tilintarkastaja Rajnikant Patel, joka sanoo BBC:n mukaan, ettei tiennyt lukujen olevan vääriä.

Dominguez katosi tämän jälkeen. Hänen tiedetään lentäneen Dubaihin sinä päivänä, kun tuomioistuin määräsi yrityksen lopetettavaksi.

Viranomaiset eivät tutki tapausta

Yllättäen poliisi ja SFO eivät tutki tapausta. Sijoittajat ovat tyrmistyneitä.

– Miten näin ilmeinen huijaus voi tapahtua, eikä kukaan tee mitään? esimerkiksi sijoittaja Mark Schneider kommentoi BBC:lle.

SFO perustelee BBC:n mukaan asiaa sillä, että se ottaa vuosittain vain pienen määrän monimutkaisia talousrikostapauksia tutkiakseen.

Suur-Lontoon poliisi puolestaan sanoo, ettei ole saanut tapauksesta virallista ilmoitusta.

Täydellinen rikos?

Sijoittajat uskovat nyt Vashi Dominguezin tehneen täydellisen rikoksen ja kadonneen omaisuuden kanssa.

– En ole varma, panikoiko mies, kun homma ei toiminut suunnitellusti, vai oliko tämä alusta asti tarkoitus, Mark Schneider pohtii BBC:n haastattelussa.

Varmaa on, että Vashi Dominguez käytti säihkettä ja glamouria houkutellakseen sijoittajilta rutkasti rahaa, BBC kuvaa.