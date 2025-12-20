Pietarsaaressa torjuttiin viime yönä isompaa öljyvahinkoa, kun joku oli ajanut kuorma-autojen tankkauspisteen ruttuun.

Pelastuslaitos sai hälytyksen Pietarsaaren Dieselkujalla sijaitsevalle Neste Truckin kuorma-autojen tankkauspisteelle hieman ennen puoli yhtä perjantain ja lauantain välisenä yönä.

– Siellä oli joku autoilija, henkilöauto tai vastaava, tuottamuksellisesti ajanut päin tankkauspistettä niin, että se on ruvennut vuotamaan ja useita satoja litroja dieseliä on valunut viemäriin, päivystävä paloesimies Tommy Roos kertoo MTV Uutisille.

Ilmoitus vahingosta tuli läheisen ABC-huoltoaseman työntekijältä.

Paikan päällä todettiin mittavat vahingot. Auto oli ajanut osittain tankkauspisteen laitteiden yli.

– Itse tankkauspiste meni täysin rutuksi ja käyttökelvottomaksi, Roos sanoo.

Dieseliä imettiin yöllä pois viemäristä imuautojen kanssa.

– Dieseliä meni useita satoja litroja sadevesijärjestelmään, mutta torjuntatoimenpiteiden ansiosta ainetta ei päässyt luontoon.

Paikan päällä oli kolme pelastuslaitoksen yksikköä useiden tuntien ajan.

Roosin mukaan poliisi tutkii asiaa.

– Itse vahingon aiheuttajista ei ole kuulunut mitään, Roos sanoo.