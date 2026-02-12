Vesistöön on valunut tuhansia litroja polttoainetta.
Kemin satamassa tuhansia litroja polttoainetta on valunut satama-altaaseen, kertoo Lapin pelastuslaitos.
Päivystävän palomestarin mukaan laivan polttoainetta oli täytön yhteydessä päässyt valumaan ylivuotoputkesta vesistöön arviolta 5–10 kuutiometriä eli 5 000–10 000 litraa.
Palomestari kertoi STT:lle hieman ennen kello kuutta torstaiaamuna, että torjuntatoimet olivat alkamassa.
Pelastuslaitos sai noin puoli neljän aikaan torstain vastaisena yönä hälytyksen suuresta öljyvahingosta tai ympäristöonnettomuudesta vesistössä.