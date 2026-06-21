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Lauantaina molemmat maat pelasivat ja kuningas Willem-Alexander sekä kuningatar jännäsivät katsomossa.

Alankomaiden kuninkaallisilla on paljon kiinnostavaa seurattavaa jalkapallon MM-kilpailuissa: mukana on kaksi Alankomaiden kuningaskuntaan kuuluvaa maata: Alankomaat ja MM-historian pienin valtio, noin 158 000 asukkaan Curacao.

Alankomaiden kuningas ja kuningatar intoutuivat pukukoppitanssiin.

Kuningas ja kuningatar villiintyivät – huimaa kuvaa historiallisen MM-ottelun jälkeen

Kuningas ja kuningatar villiintyivät – huimaa kuvaa historiallisen MM-ottelun jälkeen

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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Kuningas ja kuningatar villiintyivät – huimaa kuvaa historiallisen MM-ottelun jälkeen

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Maxima

Ensin kuninkaalliset seurasivat oransseihin huiveihin sonnustautuneina, kun Alankomaat murjoi Ruotsin Houstonissa 5–1 . Seitsemän tuntia myöhemmin päällä olivat siniset huivit, ja kuningaspari sai nähdä Kansas Cityssä, kun Curacao otti urhoollisesti ensimmäisen MM-pisteensä 0–0-tasapelillä Ecuadoria vastaan .

Pikkumaa otti siitä ilon irti. Ja niin ottivat myös kuninkaalliset.

Curacaon maajoukkue jakoi ottelun jälkeen sosiaaliseen mediaan videokuvaa, jossa Willem-Alexander ja Maxima astelevat pukukoppiin. Kuningaspari intoutuu tanssahtelemaan Curacaon historiallisen saavutuksen kunniaksi musiikin soidessa ja riemukkaan tunnelman vallitessa.