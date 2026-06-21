Alankomaiden kuningas ja kuningatar intoutuivat pukukoppitanssiin.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Alankomaiden kuninkaallisilla on paljon kiinnostavaa seurattavaa jalkapallon MM-kilpailuissa: mukana on kaksi Alankomaiden kuningaskuntaan kuuluvaa maata: Alankomaat ja MM-historian pienin valtio, noin 158 000 asukkaan Curacao.
Lauantaina molemmat maat pelasivat ja kuningas Willem-Alexander sekä kuningatar jännäsivät katsomossa.