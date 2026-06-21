MM-kisojen lilliputti Curacao venyi 0–0-tasapeliin Ecuadoria vastaan pelatussa ottelussa.
Ottelun kiistaton ykköstähti oli Curacaon maalivahti Eloy Room, joka venyi ottelussa peräti 15 torjuntaan. Room teki samalla MM-historiaa, sillä torjuntamäärä on turnaushistorian kovin 90 minuuttia kestäneessä ottelussa.
Roomista tuli myös MM-historian eniten torjuntoja nollapelissä torjunut maalivahti.
Tasapelipiste oli Curacaolle ensimmäinen MM-kisoissa. Siitä tuli jo aiemmin väkiluvultaan (noin 158 000 asukasta) pienin maa MM-kisojen historiassa.
Kahden ottelukierroksen jälkeen puhtaalla pelillä operoiva Saksa on varmistanut jo E-lohkon voiton. Norsunluurannikko on toisena kolmella pisteellä. Ecuador on maalieron turvin kolmantena ennen Curacaota.
Viimeisellä lohkokierroksella kohtaavat Saksa ja Ecuador sekä Curacao ja Norsunluurannikko.