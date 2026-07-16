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Erling Haaland ja Isabel-puoliso tyrmäävinä muotijätin näytöksessä – vaihtoivat suudelmia illallisella

Erling Haaland ja Isabel Haugseng Johansen pistivät parasta päälleen muotinäytökseen.

Erling Haaland ja Isabel Haugseng Johansen pistivät parasta päälleen muotinäytökseen. Copyright © 2026 BACKGRID UK

Näin Erling Haalandin ja puolison rakkaustarina sai alkunsa

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Haalandilla oli yllään valkoinen Dolce & Gabbana -bleiseri, jota koristi rintaneula. Jalassaan hänellä oli luonnonvalkoiset suorat housut ja siniset kengät. Asukokonaisuuden viimeistelivät mustat aurinkolasit.

Norjan jalkapallomaajoukkueen tähtipelaaja Erling Haaland , 25, ja hänen puolisonsa Isabel Haugseng Johansen , 23, edustivat muotitalo Dolce & Gabbanan näytöksessä Taorminassa Sisiliassa.

Erling Haaland ja Isabel Haugseng Johansen saapuivat katsomaan muotijätti Dolce & Gabbanan näytöstä.

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Erling Haaland ja Isabel-puoliso tyrmäävinä muotijätin näytöksessä – vaihtoivat suudelmia illallisella

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Pari vaihtoi suudelman illallisen lomassa. Copyright © 2026 BACKGRID UK

Haaland aloitti yhteistyön Dolce & Gabbanan kanssa vuonna 2023. New York Postin mukaan jalkapallotähden ja muotitalon solmiman mainossopimuksen arvo on tiettävästi jopa 2,7 miljoonaa dollaria eli noin 2,3 miljoonaa euroa.

Norjan jalkapallomaajoukkue lensi maanantai-iltana kotimaahansa. Joukkue siirtyi lentokentältä suoraan kuningas Haraldin vastaanotolle Oslon kuninkaalliseen linnaan.

Kuninkaan vastaanoton jälkeen pelaajia juhlistettiin kymmeninen tuhansien fanien voimin kansanjuhlassa, jossa Haaland kuitenkin loisti poissaolollaan. NRK:n mukaan Haaland ja toinen maajoukkuepelaaja Sander Berge jättivät kansanjuhlan väliin, sillä he lensivät Sisiliaan.