Erling Haaland ja Isabel Haugseng Johansen saapuivat katsomaan muotijätti Dolce & Gabbanan näytöstä.
Norjan jalkapallomaajoukkueen tähtipelaaja Erling Haaland, 25, ja hänen puolisonsa Isabel Haugseng Johansen, 23, edustivat muotitalo Dolce & Gabbanan näytöksessä Taorminassa Sisiliassa.
Haalandilla oli yllään valkoinen Dolce & Gabbana -bleiseri, jota koristi rintaneula. Jalassaan hänellä oli luonnonvalkoiset suorat housut ja siniset kengät. Asukokonaisuuden viimeistelivät mustat aurinkolasit.
Johansen oli puolestaan pukeutunut ihonmyötäiseen, uurretulla kaula-aukolla varustettuun mekkoon, jota koristivat pisaranmuotoiset kimaltelevat helmikoristeet.
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VIP-vieraina paikalla ollut pariskunta valokuvattiin myös suutelemassa illallispöydän ääressä.